G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü - Haberler Spor
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G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Torrent yönetiminde 4 lig maçından 1 puan alabilen Galatasaray'da herkes çok gergin. 1 ayı doldurmayan Torrent'in koltuğu sallantıda. Sergen Yalçın'ın teknik direktör adayları arasında olduğu iddiaları Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Fatih Terim'le yolları ayırdıktan sonra jet hızıyla göreve Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, ateş hattına her geçen dün daha da yaklaşıyor. Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan lider çıkan Aslan, ligde 13. sırada. Peş peşe alınan kötü sonuçlar durumu daha da kritik hale getiriyor.

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

TOPUN AĞZINDA

Galatasaray'da 4 resmi lig maçından yalnızca 1 puan çıkartabilen Torrent için tehlike çanları çok ciddi çalıyor. 6-2 kaybedilen Tuzlaspor maçı da kredisini büyük oranda eritti. Olası bir puan kaybının sonucunda ayrılık hiç sürpriz gözükmüyor. Başkan Burak Elmas'ın yoğun eleştirildiği dönemde Torrent'le devam etme ihtimali zayıf.

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

SERGEN YALÇIN İDDİALARI

Sosyal medyada ve bazı televizyon programlarında boşta olan Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Galatasaraylı taraftarlar geçen sezon Beşiktaş'ta çifte kupa sevinci yaşayan Yalçın'a sıcak baktı. Sosyal medyada Yalçın hakkında olumlu görüş yazanların sayısı hayli fazla.

İşte sosyal medyadaki yansımalar:

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Sergen Yalçın, Galatasaray, Spor, Haber

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Yorumlar (2)

Hasbi Varol:

İşte nihayet gerçeği bulabildiler, Sergen Yalçın GS 'ı içinde bulunduğu saçmalıktan çıkartabilecek, tek oyun zekası ve taktik bilgisine sahip sezon sonunda ilk beş içerisinde kalmasını sağlayacak tek hoca, inşallah olur...

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R.F.T. Recep Fatih Tezol:

Kesinlikle katılıyorum. Ama Galatasaraylı değil gibi bir saçma bakış açısı umarım doğmaz. Zaten futbolculuğunda da formasının hakkını vermişti.

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