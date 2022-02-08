G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

Fatih Terim'le yolları ayırdıktan sonra jet hızıyla göreve Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, ateş hattına her geçen dün daha da yaklaşıyor. Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan lider çıkan Aslan, ligde 13. sırada. Peş peşe alınan kötü sonuçlar durumu daha da kritik hale getiriyor.

TOPUN AĞZINDA

Galatasaray'da 4 resmi lig maçından yalnızca 1 puan çıkartabilen Torrent için tehlike çanları çok ciddi çalıyor. 6-2 kaybedilen Tuzlaspor maçı da kredisini büyük oranda eritti. Olası bir puan kaybının sonucunda ayrılık hiç sürpriz gözükmüyor. Başkan Burak Elmas'ın yoğun eleştirildiği dönemde Torrent'le devam etme ihtimali zayıf.

SERGEN YALÇIN İDDİALARI

Sosyal medyada ve bazı televizyon programlarında boşta olan Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Galatasaraylı taraftarlar geçen sezon Beşiktaş'ta çifte kupa sevinci yaşayan Yalçın'a sıcak baktı. Sosyal medyada Yalçın hakkında olumlu görüş yazanların sayısı hayli fazla.

İşte sosyal medyadaki yansımalar: