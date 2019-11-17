Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesi tamamlanırken, Ankara Demirspor liderliğe yükseldi.
17.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:40
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesi tamamlanırken, Ankara Demirspor liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesinin kapanış maçında Sakaryaspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi.
Ligde 13. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta puan durumu şöyle oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ANKARA DEMİRSPOR
|13
|9
|1
|3
|21
|9
|12
|28
|2.
|BANDIRMASPOR
|13
|7
|6
|0
|28
|14
|14
|27
|3.
|TUZLASPOR
|13
|8
|3
|2
|21
|8
|13
|27
|4.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|8
|2
|3
|20
|12
|8
|26
|5.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|13
|7
|3
|3
|18
|14
|4
|24
|6.
|GMG KASTAMONUSPOR
|13
|7
|1
|5
|25
|17
|8
|22
|7.
|VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ
|13
|6
|3
|4
|22
|14
|8
|21
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|13
|5
|4
|4
|14
|13
|1
|19
|9.
|SAKARYASPOR
|13
|5
|5
|3
|17
|12
|5
|17
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|13
|4
|5
|4
|17
|13
|4
|17
|11.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|13
|3
|7
|3
|13
|12
|1
|16
|12.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|13
|4
|4
|5
|21
|23
|-2
|16
|13.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|13
|4
|2
|7
|21
|22
|-1
|14
|14.
|UŞAKSPOR
|13
|4
|3
|6
|13
|19
|-6
|12
|15.
|EYÜPSPOR
|13
|3
|2
|8
|10
|19
|-9
|11
|16.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|13
|4
|2
|7
|14
|26
|-12
|11
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|13
|1
|1
|11
|12
|27
|-15
|4
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|13
|1
|0
|12
|6
|39
|-33
|0
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor'un üçer puan silme cezası aldı.
Kaynak: AA