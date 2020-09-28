Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

28.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:02
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 3. haftası, yapılan iki maçla sona erdi.

TFF 1. Lig'in 3. haftası, yapılan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Altınordu, Boluspor'u 2-1 yenerken; Tuzlaspor da Menemenspor'a 5-2 üstünlük sağladı.

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3

Bursaspor-Giresunspor: 1-2

Akhisarspor-Balıkesirspor: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-2

Ankaraspor-Adana Demirspor: 1-3

Altay-Eskişehirspor: 6-0

Beypiliç Boluspor-Altınordu: 1-2

Menemenspor-Tuzlaspor: 2-5

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1ADANA DEMİRSPOR32107347
2TUZLASPOR32106247
3ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ32103037
4İSTANBULSPOR32015326
5ALTINORDU32014316
6YILPORT SAMSUNSPOR31205235
7ADANASPOR31201015
8ALTAY31117254
9AKHİSARSPOR31112114
10ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR31114404
11GİRESUNSPOR311145-14
12BURSASPOR310245-13
13BALIKESİRSPOR310234-13
14ANKARASPOR310225-33
15ÜMRANİYESPOR310237-43
16BEYPİLİÇ BOLUSPOR301224-21
17MENEMENSPOR301238-51
18ESKİŞEHİRSPOR301207-71

4. haftanın programı

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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