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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilirİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, CikalleshiTrabzonspor: Uğurcan Çakır,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban

Kırmızı kart: Dk. 18 Serkan Asan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Edgar (Trabzonspor), Dk. 37 Barış Yardımcı (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 41. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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