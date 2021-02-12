Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Futbol: Süper Lig

12.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Baiano, Michalak, Samudio, SkodaBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Baiano, Michalak, Samudio, Skoda

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Novikovas, Chahechouhe, Gomes

Sarı kart: Dk. 14 Baiano (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 25. haftasındaki Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

9. dakikada kazanılan faul atışında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazına ortasında, da Costa topu kafa ile altıpas içerisine indirdi. Omolo'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Gomes'in ceza yayı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

38. dakikada defanstan seken topa Donsah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Suzumski yerden seken meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada defansta Talbi'nin hatasından yararlanarak topu kapan Chahechouhe, yaklaşık 25 metre sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1. başkanvekili Servet Yardımcı da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özcan Deniz Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk Çeşme Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 20:03:20. #1.16#
title