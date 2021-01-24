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Futbol: Süper Lig

24.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:57
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, AboubakarGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Zulj, Tripic, Ndiaye

Gol: Dk. 39 Tripic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye, Dk. 45+1 Zulj, Dk. 45+1 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçının ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Aboubakar yere yatarak altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

32. dakikada Ghezzal'ın orta sahanın sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Mihojevic ile yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı önünde buldu. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topu Larin dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

39. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Zulj, soldan ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin'inden dönen topu ceza sahası girişinde bekleyen Tripic düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

45+2. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Mensah sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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