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Futbol: Süper Lig

13.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:02
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa SavranlarMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Demba Ba, CrivelliGaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Demba Ba, Crivelli

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık (Dk. 35 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Tosça, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Kenan Özer, Muhammet Demir

Gol: Dk. 44 Mirallas (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 10 Maxim (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Güray Vural'ın soldan attığı yerden topta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mirallas'ın şutunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli kaleciyle karşı karşıya kalsa da Günay'ın müdahalesi üzerine top Chadli'nin önünde kaldı. Müsait durumdaki Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

26. dakikada İrfan Can'ın pasında sağdan son çizgiye inen Rafael, topu altıpas üzerindeki Gulbrandsen'e gönderdi. Norveçli oyuncu bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Günay Güvenç topun ağlara gitmesine izin vermedi.

35. dakikada Demba Ba'nın pasında ceza sahası sol dışından hareketlenen İrfan Can, topu penaltı noktasına kadar sürdü ve şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak soldan dışarı çıktı.

38. dakikada Deniz'in soldan kullandığı serbest vuruşta top, Crivelli'nin kafa vuruşunda üstten dışarı gitti.

44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Maxim'in kendi sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Mirallas'a gönderdi. Belçikalı oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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