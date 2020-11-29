Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

29.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:26
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'in 11. haftası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'in 11. haftası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta yeni lider Fethiyespor oldu.

Misli.com 3. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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1. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.119111541128
2.BUCASPOR 1928118122281425
3.FATSA BELEDİYESPOR11623118320
4.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR116141714319
5.OFSPOR A.Ş.105321713418
6.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR10523108217
7.ARTVİN HOPASPOR115151822-416
8.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR114251310314
9.BELEDİYE DERİNCE SPOR113531110114
10.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR114251212014
11.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ9405810-212
12.1877 ALEMDAĞ SPOR113351420-612
13.PAYASSPOR112361317-49
14.KIZILCABÖLÜKSPOR112361319-69
15.ANTALYA KEMERSPOR111461018-87
16.MANİSASPOR11137718-116

2. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR106221771020
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR106132271519
3.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ115241212017
4.YOMRA SPOR10442139416
5.AĞRI 1970 SPOR1051478-116
6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.114431012-216
7.KAHTA 02 SPOR114341511415
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR104331411315
9.CEYHAN SPOR104331622-615
10.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.104241011-114
11.TEKİRDAĞSPOR113441412213
12.MARDİN FOSFAT SPOR113441312113
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.103431111013
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR10253911-211
15.KARAMAN BELEDİYESPOR102351314-19
16.TOKATSPOR A.Ş.10235622-169
17.YOZGATSPOR 1959 FK11146616-107

3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.SOMASPOR107301751224
2.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ116411631322
3.ÇATALCASPOR10631168821
4.KARŞIYAKA10631157821
5.ŞİLE YILDIZSPOR115421512319
6.ÇARŞAMBASPOR10532157818
7.ESENLER EROKSPOR9513127516
8.ISPARTA 32 SPOR9432149515
9.BATMAN PETROL SPOR A.Ş.104241011-114
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ113441012-213
11.ALTINDAĞ SPOR932468-211
12.ERBAASPOR10316511-610
13.GÖLCÜKSPOR11227512-78
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ9315811-37
15.ARHAVİ SPOR9117517-124
16.CİZRE SPOR10037522-173
17.YALOVASPOR9027618-122
Not: Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün 3 puanı silindi.

4. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR10631136721
2.ADIYAMAN 1954 SPOR10541149519
3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR11614139419
4.BURSA YILDIRIM SPOR10523157817
5.52 ORDUSPOR FK11371169716
6.BERGAMA BELEDİYESPOR9441138516
7.ALANYA KESTELSPOR104331514115
8.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.94232011914
9.DÜZCE SPOR8341108213
10.MODAFEN9414108213
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR113441018-813
12.SİLİVRİSPOR11245918-910
13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR92341117-69
14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR9234713-69
15.MUĞLASPOR9144711-47
16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR11128516-115
17.KOZAN SPOR FK7115511-64

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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