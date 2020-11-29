Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
29.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:26
Misli.com 3. Lig'in 11. haftası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'in 11. haftası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta yeni lider Fethiyespor oldu.
Misli.com 3. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
|11
|9
|1
|1
|15
|4
|11
|28
|2.BUCASPOR 1928
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|14
|25
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|11
|6
|2
|3
|11
|8
|3
|20
|4.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|3
|19
|5.OFSPOR A.Ş.
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|4
|18
|6.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|2
|17
|7.ARTVİN HOPASPOR
|11
|5
|1
|5
|18
|22
|-4
|16
|8.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|3
|14
|9.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|11
|3
|5
|3
|11
|10
|1
|14
|10.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
|11
|4
|2
|5
|12
|12
|0
|14
|11.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|9
|4
|0
|5
|8
|10
|-2
|12
|12.1877 ALEMDAĞ SPOR
|11
|3
|3
|5
|14
|20
|-6
|12
|13.PAYASSPOR
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|-4
|9
|14.KIZILCABÖLÜKSPOR
|11
|2
|3
|6
|13
|19
|-6
|9
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|11
|1
|4
|6
|10
|18
|-8
|7
|16.MANİSASPOR
|11
|1
|3
|7
|7
|18
|-11
|6
2. Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FETHİYESPOR
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|10
|20
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|15
|19
|3.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ
|11
|5
|2
|4
|12
|12
|0
|17
|4.YOMRA SPOR
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|4
|16
|5.AĞRI 1970 SPOR
|10
|5
|1
|4
|7
|8
|-1
|16
|6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.
|11
|4
|4
|3
|10
|12
|-2
|16
|7.KAHTA 02 SPOR
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|4
|15
|8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|3
|15
|9.CEYHAN SPOR
|10
|4
|3
|3
|16
|22
|-6
|15
|10.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|-1
|14
|11.TEKİRDAĞSPOR
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|2
|13
|12.MARDİN FOSFAT SPOR
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|1
|13
|13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|0
|13
|14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|-2
|11
|15.KARAMAN BELEDİYESPOR
|10
|2
|3
|5
|13
|14
|-1
|9
|16.TOKATSPOR A.Ş.
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|-16
|9
|17.YOZGATSPOR 1959 FK
|11
|1
|4
|6
|6
|16
|-10
|7
3. Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|10
|7
|3
|0
|17
|5
|12
|24
|2.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
|11
|6
|4
|1
|16
|3
|13
|22
|3.ÇATALCASPOR
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|8
|21
|4.KARŞIYAKA
|10
|6
|3
|1
|15
|7
|8
|21
|5.ŞİLE YILDIZSPOR
|11
|5
|4
|2
|15
|12
|3
|19
|6.ÇARŞAMBASPOR
|10
|5
|3
|2
|15
|7
|8
|18
|7.ESENLER EROKSPOR
|9
|5
|1
|3
|12
|7
|5
|16
|8.ISPARTA 32 SPOR
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|5
|15
|9.BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|-1
|14
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|-2
|13
|11.ALTINDAĞ SPOR
|9
|3
|2
|4
|6
|8
|-2
|11
|12.ERBAASPOR
|10
|3
|1
|6
|5
|11
|-6
|10
|13.GÖLCÜKSPOR
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|-7
|8
|14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|-3
|7
|15.ARHAVİ SPOR
|9
|1
|1
|7
|5
|17
|-12
|4
|16.CİZRE SPOR
|10
|0
|3
|7
|5
|22
|-17
|3
|17.YALOVASPOR
|9
|0
|2
|7
|6
|18
|-12
|2
4. Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|10
|6
|3
|1
|13
|6
|7
|21
|2.ADIYAMAN 1954 SPOR
|10
|5
|4
|1
|14
|9
|5
|19
|3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|11
|6
|1
|4
|13
|9
|4
|19
|4.BURSA YILDIRIM SPOR
|10
|5
|2
|3
|15
|7
|8
|17
|5.52 ORDUSPOR FK
|11
|3
|7
|1
|16
|9
|7
|16
|6.BERGAMA BELEDİYESPOR
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|5
|16
|7.ALANYA KESTELSPOR
|10
|4
|3
|3
|15
|14
|1
|15
|8.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|20
|11
|9
|14
|9.DÜZCE SPOR
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|2
|13
|10.MODAFEN
|9
|4
|1
|4
|10
|8
|2
|13
|11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
|11
|3
|4
|4
|10
|18
|-8
|13
|12.SİLİVRİSPOR
|11
|2
|4
|5
|9
|18
|-9
|10
|13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|17
|-6
|9
|14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|9
|2
|3
|4
|7
|13
|-6
|9
|15.MUĞLASPOR
|9
|1
|4
|4
|7
|11
|-4
|7
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR
|11
|1
|2
|8
|5
|16
|-11
|5
|17.KOZAN SPOR FK
|7
|1
|1
|5
|5
|11
|-6
|4
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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