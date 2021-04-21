Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda yarın 35. hafta maçları yapılacak.

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda yarın 35. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Niğde Anadolu (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor (Diyarbakır)

15.00 Gümüşhanespor-Sarıyer (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (12 Şubat)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Manisa (Devrek İlçe)

15.00 Hacettepe-Çorum (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Uşakspor-Kocaelispor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Kırmızı Grup

14.00 Bodrumspor-Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)

15.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Sakaryaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)

15.00 Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Tarsus İlçe)

15.00 Mamak-Pendikspor (Çubuk İlçe)

15.00 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Esenler Erokspor)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kırşehir Ahi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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