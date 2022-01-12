Frekans Mühendisler Platformu tanışma toplantısı düzenledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Frekans Mühendisler Platformu tarafından tanışma toplantısı düzenlendi.

KCETAŞ Erciyes Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi seçimlerine ekipçe aday olduklarını söyledi.

Elektrik mühendislerinin dünyanın değişimine önemli katkı sağladığını belirten Sağıroğlu, siyaset üstü bir yaklaşımla çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Herkesin farklı bir görüşe sahip olduğunu anlatan Sağıroğlu, bu farklılıkların insanların çevresini güzelleştirdiğini dile getirdi.

Seçilmesi durumunda odayı şeffaflaştıracaklarını belirten Sağıroğlu, "Birlikte yönetimde olacağız. Hepimiz odanın bir parçasıyız. Ayrışım mesleğimizi, bakış açımızı köreltiyor. Odalar değişim ve dönüşümün kilit noktası. Ankara şubesini uluslararası bir şube haline getireceğim, ne biliyorsam oraya aktaracağım. Değişim ve dönüşümün anahtarı bizleriz. Eylem ve söylemlerimiz aynı olacak." ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu, samimi bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini ve yeni dönemde mühendislerin katkı sağlayacak projelerini kendileri ile paylaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Projelerden bahsedilen toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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