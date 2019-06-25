Fransa'dan İran'a uyarı: Nükleer anlaşmaya uymamak ciddi bir hata olur
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmasıyla "ciddi bir hata" yaptığını açıkladı. ABD ise, "İran 2015'teki nükleer anlaşmanın dışına çıkarsa tüm seçenekler masada olacak" açıklamasını yaptı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmasıyla "ciddi bir hata" yaptığını açıkladı.
Fransa Ulusal Meclisi'nin sorularını yanıtlayan Le Drian, İran'ın Viyana Anlaşması'nda aldığı yükümlülükleri yerine getirmeyerek ABD'nin uyguladığı baskıya kötü bir cevap vermiş olur dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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