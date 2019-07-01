Fransa'da Türk kebapçıya saldıranlardan biri yakalandı

Fransa'nın Valence kentinde kebap salonu işleten Mustafa Aslan'ı bıçaklayarak ağır yaralayan 3 saldırgandan biri yakalandı. Fransa'nın Valence kentinde kebap salonu işleten Kayserili Mustafa Aslan, Kuzey Afrikalı sarhoş 3 müşteri tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Aslan, hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Fransa'da oturma ve çalışma izni olmadığı öğrenilen 3 kişiden biri polis tarafından yakalanırken bıçaklayan kişinin henüz yakalanmadığı açıklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre olay, restoran gelen Kuzey Afrikalı 3 müşterinin sipariş verdikleri yemeklerin gecikmesi üzerine garson kadına hakaret etmeleriyle başladı. Hakaretler üzerine olaya müdahale eden yönetici Mustafa Aslan'ın aşırı derecede alkol aldıkları anlaşılan müşteri tarafından göğsünden bıçakla yaralandığı ve saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Acil servisteki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ameliyata alınan Aslan'ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Polisin olaya karışan ve bıçağı kullanan zanlı ve diğer saldırgan polis tarafından aranıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA