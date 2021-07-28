Fransa'da tartışmalı sağlık kartı uygulamasının kullanımı 9 Ağustos'ta genişletiliyor
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Fransa'da tartışmalı sağlık kartı uygulamasının kullanımı 9 Ağustos'ta genişletiliyor

Fransa'da tartışmalı sağlık kartı uygulamasının kullanımı 9 Ağustos'ta genişletiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da 9 Ağustos'tan itibaren Covid-19 aşısı olunduğunu kanıtlayan, negatif PCR testi sonucunu belgeleyen ve son 6 ayda Covid-19 geçirdiğini gösteren tartışmalı sağlık kartı uygulaması restoran ve uzun mesafeli toplu taşımayı da kapsayacak şekilde kullanımı genişletilecek.

Fransa'da 9 Ağustos'tan itibaren Covid-19 aşısı olunduğunu kanıtlayan, negatif PCR testi sonucunu belgeleyen ve son 6 ayda Covid-19 geçirdiğini gösteren tartışmalı sağlık kartı uygulaması restoran ve uzun mesafeli toplu taşımayı da kapsayacak şekilde kullanımı genişletilecek.

Fransa'da tartışmalara ve protestolara neden olan Covid-19 aşısı olunduğunu kanıtlayan, negatif PCR testi sonucunu belgeleyen ve son 6 ayda Covid-19 geçirdiğini gösteren sağlık kartı uygulamasının, gelecek ay restoran ve uzun mesafeli toplu taşımayı da kapsayacak şekilde kullanımı genişletilecek. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal düzenlediği basın toplantısında, sağlık kartının kullanımını genişletmeyi hedefleyen yasanın 9 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "Anayasa Konseyi'nin kararını 5 Ağustos'ta vereceğini belirtti. Yasanın 9 Ağustos'ta yürürlüğe girmesini planlıyoruz" dedi.

Yasaya göre, sağlık kartı 9 Ağustos'tan itibaren kafe, restoran ile tren, otobüs ve uçak gibi uzun mesafeli toplu taşımada zorunlu hale gelirken, 1 ay içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmayan işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin Euro para cezası verilmesi öngörülüyor.

Sağlık kartı, 21 Temmuz'dan bu yana 50'den fazla kişiyi bir araya getiren eğlence ve kültür merkezlerinde zorunlu hale getirilmişti.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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