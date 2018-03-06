En İyi Kadın Oyuncunun Oscar'ını Çalan Hırsız, Fotoğraftan Yakayı Ele Verdi

90. Akademi Ödülleri töreninden sonra verilen baloda Frances McDormand'ın kazandığı En İyi Kadın Oyuncu Oscarı heykelciğini çalıp kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı. Ödül McDormand'a geri verildi.

FOTOĞRAF SAYESİNDE YAKALANDI

Saatler sonra McDormand'ın temsilcisi Simon Halls, oyuncunun Oscar heykelciğine kavuştuğunu açıkladı. Halls, ödülün nasıl bulunduğuyla ilgili bilgi vermedi ancak New York Times muhabiri Cara Buckley Twitter'dan şüphelinin fotoğrafını paylaştı. Buckley, "Güvenlik güçleri McDormand'ın ödülünü alan bu kişiyi arıyor. Şef Woflgang Puck'un fotoğrafçısı onu durdurup ödülü geri aldı. Adam balo salonunun içinde kayıplara karıştı" tweetini attı.

TUTUKLANDI

Los Angeles polisi de ismini Terry Bryant olarak açıkladığı şüphelinin, 20 bin dolar kefalet istemiyle mahkemeye çıkarılacağını duyurdu. Polisin verdiği bilgiye göre 47 yaşındaki Bryant'ın baloya girmek için bilet alan davetliler arasında yer alıyordu.