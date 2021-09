Fortnite'a eklenecek yeni karakter Tom Hardy olarak açıklandı

Fortnite, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Marvel'ın anti kahramanı Eddie Brock ve Venom'a ait bir animasyon paylaştılar.

Epic Games, Venom ve Fortnite işbirliğini bugün Fortnite'ın Twitter hesabından paylaştığı gönderide Eddie Brock ve Venom'un geleceğini duyurdu. Epic Games yaptığı paylaşımda: "Elmalar. Lahana. Tavuklar. Flopperlar. Çok fazla atıştırmalık, çok az zaman. Eddie Brock Kıyafeti ile ortakyaşamla bağ kur ve Venom ol." şeklinde açıklama yaptı

Oyuncular oyuna Eddie Brock olarak başlayacak, Venom Unleashed ifadesini gördükleri andan itibaren karakterlerini, Venom'a dönüştürebilecekler. Venom'a dönüşmek istemeyen kullanıcılar, bu olayı tam tersinden de deneyimleme imkanına sahip olacaklar.

Venom, Fortnite'a ikinci kez geliyor. Dördüncü sezonun dev Marvel crossover'ı sırasında Venom, eşya mağazasına eklenmişti. Önceki Venom'un göğsünde klasik Spider-Man-Esque logosuna ve ayrıca kazma için özel bir ortak yaşam dalına sahip olmasıyla oldukça azdı.

