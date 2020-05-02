Foreign Policy'de Kaftancıoğlu yazısı: 'Motorcu, solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor'
02.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:50
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, uluslararası gündemi takip eden Foreign Policy dergisine konu oldu. Kaftancıoğlu hakkındaki yazı, "Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor" başlığıyla yayımlandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, uluslararası gündemi takip eden Foreign Policy dergisine konu oldu. Kaftancıoğlu hakkındaki yazı, "Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor" başlığıyla yayımlandı.
Nick Ashdown imzalı yazıda Kaftancıoğlu'nun uluslararası basında çok fazla öne çıkmadığına dikkat çekilerek, siyasetçinin özgeçmişine ve seçimlerde CHP'nin başarısına katkısı aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com