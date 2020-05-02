Foreign Policy'de Kaftancıoğlu yazısı: 'Motorcu, solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, uluslararası gündemi takip eden Foreign Policy dergisine konu oldu. Kaftancıoğlu hakkındaki yazı, "Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor" başlığıyla yayımlandı