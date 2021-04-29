Foça Tatil Köyü'nün özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı
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Foça Tatil Köyü'nün özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Foça Tatil Köyü'nün özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

İzmir'in Foça ilçesindeki, Foça Tatil Köyü isimli taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 131 milyon lirayla BKG Ortak Girişim tarafından verildi.

İzmir'in Foça ilçesindeki, Foça Tatil Köyü isimli taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 131 milyon lirayla BKG Ortak Girişim tarafından verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, çeşitli yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina, müştemilatın bulunduğu Foça Tatil Köyü için en yüksek teklifi 131 milyon lirayla BKG Ortak Girişimi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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