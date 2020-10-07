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07.10.2020 19:20 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:24
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Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı, yargılama yolu açıldı.

Tuma Çelik'in yasama  dokunulmazlığı kaldırıldı, yargılama yolu açıldı. TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' le suçlanan Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması  oylanarak kabul edildi.  Dokunulmazlığı kaldırılan Tuma Çelik hakkında kovuşturma ve soruşturma da başlamış olacak, yargılama yolu açılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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