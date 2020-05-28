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ABD Senatosu tarafından Aralık 2019 tarihinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na göre; Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

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28.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:00

ABD Senatosu tarafından Aralık 2019 tarihinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na göre; Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin, Kuzey Akım 2 planlarında bir değişim olmadığını, projeye karşı yaptırımların uluslararası hukukla çeliştiğini belirtti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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