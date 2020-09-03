Fiyat artışları (3) Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetlerde kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetlerde kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Ağustosta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşirken, bu grubu yüzde 1,56 ile ulaştırma ve aynı oranla lokanta ve oteller takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta en fazla azalış yüzde 2,11 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 0,08 azalma gerçekleşti. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,20 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,46 ile eğitim, yüzde 0,53 ile haberleşme olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,68 ile sağlık, yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Bu dönemde ulaştırmada yüzde 12,69, lokanta ve otellerde yüzde 11,80 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür, yüzde 8,50 ile eğitim oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı, 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler -0,08 13,51 Alkollü içecekler ve tütün 0,2 2,44 Giyim ve ayakkabı -2,11 9,22 Konut 0,95 11,34 Ev eşyası 1,21 8,9 Sağlık 0,94 14,68 Ulaştırma 1,56 12,69 Haberleşme 0,53 6,37 Eğlence ve kültür 1,07 6,61 Eğitim 0,46 8,5 Lokanta ve oteller 1,56 11,8 Çeşitli mal ve hizmetler 5,09 26,99

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,18 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,59 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,17 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Mevsimlik ürünler hariç 1,14 11,69 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,78 11,18 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 0,77 11,03 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç 1,17 11,98 Alkollü içecekler ve tütün hariç 0,91 12,37 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç 0,94 12,08

(Sürecek)

Kaynak: AA