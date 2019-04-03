Fiyat Artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 1,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde yüzde 3,48 ile sağlık grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış kaydedildi.

Martta ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 27,94 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 26,98 ile ev eşyası, yüzde 20,08 ile eğlence ve kültür, yüzde 19,72 ile sağlık izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270'nin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 2,44 29,77 Alkollü içecekler ve tütün 0,01 2,71 Giyim ve ayakkabı 0,46 10,97 Konut 0,27 16,36 Ev eşyası 0,30 26,98 Sağlık 3,48 19,72 Ulaştırma 0,75 15,16 Haberleşme -0,29 10,49 Eğlence ve kültür 0,22 20,08 Eğitim 1,45 12,17 Lokanta ve oteller 0,67 19,60 Çeşitli mal ve hizmetler 0,58 27,94

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,15 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,11 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç(TÜFE) 0,58 18,08 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) 0,28 17,72 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç(TÜFE) 0,28 17,53 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) 0,55 17,81 Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) 1,07 20,61 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) 1,11 21,89

Kaynak: AA

(Sürecek)