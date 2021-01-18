Fitch: Artan LNG talebi yılın ilk yarısında piyasadaki arz fazlasını azaltacak
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Fitch: Artan LNG talebi yılın ilk yarısında piyasadaki arz fazlasını azaltacak

18.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:58
Fitch: Artan LNG talebi yılın ilk yarısında piyasadaki arz fazlasını azaltacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebinin bu yılın ilk yarısında piyasadaki arz fazlasını azaltacağını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebinin bu yılın ilk yarısında piyasadaki arz fazlasını azaltacağını duyurdu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Avrupa depolama tesislerindeki gaz hacminin Kuzey Yarım Küre'deki soğuk kış nedeniyle normale döndüğü aktarıldı.

Bu durumun Avrupa ve Asya'da gaz üreticilerinin performansına fayda sağlayan bir fiyat artışına yol açtığına işaret edilen açıklamada, LNG açığının geçici olduğu, aşırı sıvılaştırma kapasitesinin bu yılın sonlarında, hava koşullarının düzeldiği ve talebin azaldığı zamanlarda fiyatlar üzerinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, artan LNG talebinin yılın ilk yarısında piyasadaki arz fazlasını azaltacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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