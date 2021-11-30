Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (4) - Haberler
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Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (4)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (4)

ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİKocaeli'nin Derince ilçesi İbnisina Mahallesi NATO Caddesi üzerindeki bir binada oturan Turan Usta (65), fırtına nedeniyle malzemelerin uçmasını önlemek için çatıya çıktı.

KOCAELİ (DHA) - ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Derince ilçesi İbnisina Mahallesi NATO Caddesi üzerindeki bir binada oturan Turan Usta (65), fırtına nedeniyle malzemelerin uçmasını önlemek için çatıya çıktı. Burada şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Usta, çatıdan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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