Son dakika haberi! Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı
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Son dakika haberi! Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı

16.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:00
Son dakika haberi! Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari N.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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