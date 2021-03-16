Son dakika haberi! Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari N.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı