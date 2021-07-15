Filistinli Hristiyan din adamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Suriye" çağrısı
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Filistinli Hristiyan din adamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Suriye" çağrısı

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Filistinli Hristiyan din adamı Manuel Musallam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye sorununun barışçıl yollarla çözülmesi ve Türkiye'nin barış mesajını taşıyan taraf olması çağrısında bulundu.

Filistinli Hristiyan din adamı Manuel Musallam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye sorununun barışçıl yollarla çözülmesi ve Türkiye'nin barış mesajını taşıyan taraf olması çağrısında bulundu.

Kudüs'te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi Başkanı Peder Musallam (80), Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit beldesinde düzenlenen programda yazdığı iki kitabını imzaladı.

Müslüman ve Hristiyan isimler ile Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in de katıldığı programda konuşma yapan Musallam, Türkiye'nin Filistin ve Arap ülkelerindeki çabalarından övgüyle söz etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Suriye sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için çaba sarf etmesini ve Türkiye'nin barış mesajını taşıyan taraf olmasını" isteyen Musallam, "Filistin'deki Hristiyan ve Müslümanlar adına Tük halkı ve cumhurbaşkanına selam gönderiyorum." dedi.

Musallam, Kudüs'ü savunma konusunda oynadığı rol nedeniyle kendisine plaket veren Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne de teşekkür etti.

Üniversitenin İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Müdürü Sami Al-Aryan da görüntülü aramayla katıldığı programda, Kudüs'ü ve kutsalları koruma konusundaki çabaları nedeniyle Musallam'a teşekkürlerini iletti.

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de Kudüs için sarf ettiği çabalar dolayısıyla Musallam'ın tavrını övdü.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, ülkesinin Filistin davasını desteklediğini belirterek, Filistin halkının da zorluklar karşısında Türkiye'ye verdiği destekten övgüyle bahsetti.

Filistinli Hristiyan din adamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Suriye' çağrısı
Filistinli Hristiyan din adamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Suriye' çağrısı
Filistinli Hristiyan din adamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Suriye' çağrısı
Filistinli Hristiyan din adamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Suriye' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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Filistinli Hristiyan din adamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Suriye" çağrısı - Haberler
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