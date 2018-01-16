Filistin Merkez Konseyinin Sonuç Bildirgesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, kurulun, FKÖ Merkez Konseyinde alınan kararların uygulanması amacıyla yakın zamanda toplanacağını bildirdi.

Filistin Televizyonuna konuşan Mecdelani, "FKÖ Yürütme Kurulu, Filistin devletinin hükümeti, konseyin kararlarını takip etme yetkisine sahip yürütme makamıdır. Alınan kararları uygulamakla yükümlüdür." dedi.

Mecdelani, kurulun bu amaçla yakın zamanda toplanacağı bilgisini paylaştı.

İsrail'le ilişki meselesinin iki koşula bağlı hassas bir konu olduğunu vurgulayan Mecdelani, "Bunlardan ilki İsrail'in, Filistin devletini tanıması, ikincisi yerleşim birimleri inşasını ve Doğu Kudüs'ün ilhakı planını durdurmasıdır. Büyük bir sorumlulukla bu konuyu Yürütme Kuruluna bıraktık ki İsrail'in tanınmasının askıya alındığını ilan edeceği vakti kendisi belirlesin."

Mecdelani, konseyin kararlarıyla ilgili yapılan oylamada 72 üyenin lehte, 3 üyenin aleyhte oy kullandığını, 10 üyenin de çekimser kaldığını aktardı.

FKÖ Merkez Konseyinin, Ramallah'ta iki güren süren 28. dönem toplantılarının akabinde açıklanan sonuç bildirgesinde, FKÖ Yürütme Kurulundan İsrail'i tanıma konusunu askıya alması istenmişti.