Filistin'de son 24 saatte 2 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalandı

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 3 yeni vaka tespit edildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 3 yeni vaka tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vakalardan 1619'unun Batı Şeria'da, 261'in Doğu Kudüs'te, 123'ünün de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 22 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 387'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 224 bin 906'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, hastalardan 150'sinin durumunun ağır olduğu, 200 bin 179 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Filistin yönetimi, salgın nedeniyle başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'nın birçok kentinde cumartesiden itibaren bir haftalık karantina uygulamasına başlamıştı.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz SputnikV aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gönderdiği 20 bin dozluk SputnikV aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

İsrail, bu sabah itibarıyla ülkede ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci