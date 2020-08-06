Filip Novak Kimdir? Filip Novak Nereli? Kaç Yaşında? Filip Novak hangi takımda oynuyor? 26 Haziran 1990 doğumlu Çek asıllı futbolcudur. 12 kez Çek milli forması giydi. 1.84 boyundaki oyuncu sol bek ve stoper olarak görev almıştır. Attığı goller ile dikkat çeken oyuncu, hangi takım ile sözleşme imzaladı? Filip Novak Trabzonspor'da devam edecek mi?

Filip Novak, uzun süredir Trabzonspor'da forma giyen oyuncunun transferi söz konusu. Filip Novak hangi takımda forma giyecek? FİLİP NOVAK FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLACAK? Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten Filip Novak, Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın. TRT Spor'da yer alan haberde sarı-lacivertlilerin, Çekyalı sol bek ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi. FİLİP NOVAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Futbol hayatına FC Zlin takımı ile başlamıştır. Daha sonra FK Jablonec'e transfer olmuştur. 2015 yılında ise 150 bin euro karşılığında Danimarka'nın Midtjylland'a transfer oldu. Gündemde ise fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı söz konusudur.