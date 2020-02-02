Fiat Egea'ya Almanya'dan tam not!

02.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:41

Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına "Tipo" ismiyle ihraç edilen Fiat Egea, Almanya'da "segmentinin en dayanıklı otomobili" seçildi.







Fiat Chrysler Automobiles'a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı WCM -Dünya Klasında Üretim Programı- değerlendirmesinde, otomobil fabrikaları içerisinde en yüksek puanla "Altın Seviye"deki Tofaş'ın ürettiği Egea, Almanya'nın resmi araç muayene merkezi GTÜ tarafından segmentinin en dayanıklı otomobili seçildi.



GTÜ, otomobillerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak, otomobil satın almak isteyenler için rehber niteliğinde olan araştırma gerçekleştiriyor. Rapora göre, Fiat Egea tamir gerektiren sorunlar kategorisinde 100 araç içerisinde 0,84'lük hata oranı ile "kompakt otomobiller sınıfının en iyisi" olarak belirlendi.



Tofaş'ın, 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılının sonunda seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ettiği Egea aynı zamanda şasi, gövde, motor, yağ kaçağı ve egzoz gibi kontrol edilen tüm kategorilerde ortalama değerin üzerinde not alarak yeşil bantta yer aldı.



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Ürün özellikleri ve fiyat/ fayda dengesiyle, 2016 yılında AutoBest tarafından 'Avrupa'nın En İyi Otomobili' seçilen Egea, satışa sunulduğu tüm pazarlarda ilgi gördü. Dört yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea, Avrupa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Tofaş'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıtan Egea'nın, Almanya'da üç yılını doldurmuş her araca yapılan kapsamlı testlerde rakiplerini önemli bir farkla geride bırakarak "segmentinin en dayanıklı otomobili" seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Egea'nın başta ülkemiz ve Avrupa olmak üzere, küresel pazarlardaki başarısını sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.



