Son dakika 3. sayfa: - FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: - FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı

08.12.2020 21:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:51

Edinilen son dakika haberine göre - FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan kadın öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik

düzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan kadın öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun'da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda gözaltına alınan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen kadın öğretmen N.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Erzurum Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifade veren N.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: - FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: - FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: - FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: - FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

İlgili Haberler

FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı
FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı
Evinde fidelendirdiği kenevirlerle yakalanan şahıs tutuklandı
Evinde fidelendirdiği kenevirlerle yakalanan şahıs tutuklandı
Eroinle yakalanan Kadir Şeker'in kurtardığı kadın ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı
Eroinle yakalanan Kadir Şeker'in kurtardığı kadın ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert İrem Derici Pınar Altuğ Gonca Vuslateri
Spor Tisserand Sinan Gümüş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Silah Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: - FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 21:53:17. #1.15#
title