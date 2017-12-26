Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Trabzon merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 muvazzaf askerden 7'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Aralık'ta örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Trabzon merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorguları sonrasında mahkemeye çıkarılan zanlılardan, aralarında teğmen ve astsubayların da yer aldığı muvazzaf askerlerden 7'si tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.