Fetö'nün Afrika Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında MİT Tarafından Gabon'dan Türkiye'ye...
FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.
20 Nisan 2018 Cuma 02:38
FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.