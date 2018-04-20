Fetö'nün Afrika Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında MİT Tarafından Gabon'dan Türkiye'ye...

Fetö'nün Afrika Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında MİT Tarafından Gabon'dan Türkiye'ye...

FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

Fetö'nün Afrika Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında MİT Tarafından Gabon'dan Türkiye'ye...

FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

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