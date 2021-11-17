FETÖ firarisi eski yarbay ve binbaşı, 'gaybubet evi'nde yakalandı

ANKARA'da, FETÖPDY'ye üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilen eski yarbay Cafer Togur ve eski binbaşı Hakan Koçyiğit, saklandıkları 'gaybubet evi'nde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖPDY'nin ' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve firari durumda olan eski yarbay Cafer Togur ve eski binbaşı Hakan Koçyiğit'in yakalanması için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında 2 şüphelinin 'mahrem imam'larla büfe telefonu ve ankesörlü telefon veya sabit hatlardan irtibatları tespit edildi. Ayrıca Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adres kayıtları bulunmayan Togur ile Koçyiğit'in, örgüte ait 'gaybubet evi'nde kaldıkları belirlendi. Belirlenen adrese bu sabah düzenlenen operasyonda Togur ile Koçyiğit, yakalanarak gözaltına alındı. Cafer Togur ve Hakan Koçyiğit'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.