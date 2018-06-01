Fetö'den Üniversiteli Kıza Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen üniversite öğrencisi genç kız çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencisi T.Ö. gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı iddia edilen T.Ö., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN