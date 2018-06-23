Fetö'den Aranan Öğretmen Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan öğretmen Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan N.Y. (31) isimli kadın öğretmenin ilçede olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen TEM ekipleri N.Y.'yi yakaladı. Şahsın saklandığı evde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Y. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. N.Y.'nin bir süre önce ilçede öğretmenlik yaptığı öğrenildi. - SİVAS