Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu
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Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz.

Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu
28.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:57

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz." açıklamasıyla duyurduğu fetih programının detayları belli oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, fethin 567. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanacak.

Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından teknelerin Boğazda gerçekleştireceği Fetih Saygı Geçidi'ne, Fetih Özel Konseri'nden Okçular Vakfının Fetih Kupası'na kadar birçok etkinlikle fetih sevinci yaşatılacak.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirilecek.

Saat 11.30'daki etkinlikte Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlayacak.

İstanbul Valiliği tarafından saat 18.00'de Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirilecek.

Fetih Özel Konseri ve Fetih Kupası

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarından saat 19.00'da yayınlanacak "İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı'nda" ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri, fetih coşkusunu yaşatacak eserlerle sahne alacak.

Saat 19.00'da Okçular Vakfının Fetih Kupası etkinliği icra edilecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Fetih Duası ile başlayacak etkinlikte, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta, Klasik Yay ve Makaralı Yay finalleri ödül töreninin yanı sıra Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisinin video gösterimi de yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.53'te video konferansla katılacağı etkinlikte mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.

Ayasofya'da Fetih Suresi

Fetih coşkusu saat 21.30'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam edecek.

Program, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak.

Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak.

Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'daki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Ayrıca tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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