Fethiye'de su samurlarının ekolojisi araştırılacak

05.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:12

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası Akgöl' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesindeki su samurlarının ekolojisi araştırılacak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye önderliğinde Fethiye Turizm, Tanıtımı, Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) iş birliğinde başlatılan projenin tanıtım toplantısı Devlet Su İşleri Fethiye Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yanıklar Mahallesi'ndeki Akgöl'e yerleştirilecek fotokapanlarla su samurlarının ekolojisinin inceleneceği projenin 1 yıl süreceği kaydedildi.

Toplantıda konuşan, WWF Türkiye temsilcisi Mustafa Önder Ersin, nesli tehlike altındaki su samurunun korunması ve doğaya tekrar adaptasyonunun sağlanması için projeye destek verdiklerini söyledi. Ersin, "Sadece bizler değil hep beraber bu projeleri çoğaltmamız gerekiyor. Bu yıl doğa ve insanın tekrar barışmasını slogan olarak kabul ettik. İnşallah bu projemiz de başarıyla sonuçlanacaktır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Sülün ise tabiata, üzerinde yaşayan insanların saygı duyarsa tabiatın da insanlara daha yaşanabilir bir ortam sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: DHA