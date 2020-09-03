Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi! TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Karagümrük, Alanyaspor ve Antalyaspor hazırlık maçlarında talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Karagümrük, Alanyaspor ve Antalyaspor hazırlık maçlarında talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, ayrıca Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçındaki talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 03.09.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ALANYASPOR Kulübü'nün19.08.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASAR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: Hürriyet