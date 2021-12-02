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Fenerbahçe ve Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacak

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacak

Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Aralık Salı günü özel maçta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Aralık Salı günü özel maçta karşı karşıya gelecek.

İki kulübün internet sitesinde yer alan "Tavrımız net, duruşumuz bir. Kadına şiddete son diyoruz" başlıklı ortak açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 1909 yılında başlayan rekabetin eşsiz bir maçla taçlandırılacağı belirtildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla 2 kulübün kadın futbol takımlarının ilk kez karşılaşacağı bir maç organize edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kadınlara uygulanan her tür şiddeti, kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz." denildi.

İlki 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Nef Stadı'nda yapılacak müsabakayla ilgili "Bu maçın tek galibinin 'Kadınlar ve Türk sporu' olacağını biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İki takımın söz konusu proje kapsamında gelecek yıl içinde Ülker Stadı'nda bir müsabaka daha yapacağı kaydedildi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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