Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi sınavında
Voleybolda Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci maçlarına yarın çıkacak.
Voleybolda Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci maçlarına yarın çıkacak.
Fenerbahçe Opet, D Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan ekibi Maritza ile Filibe kentinde saat 20.00'de başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli ekip grubundaki ilk maçında Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımını 3-2 mağlup ederken Maritza, Fransız ekip Beziers Volley'e 3-0 yenilmişti.
Türk Hava Yolları ise C Grubu'nda saat 18.00'de başlayacak mücadelede Rus takımı Dinamo Moskova'yı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek.
Gruptaki ilk maçında Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara'ya 3-0 kaybederken Dinamo Moskova, Çekya'nın Dukla takımını 3-0 mağlup etmişti.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri