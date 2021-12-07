Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi sınavında

Voleybolda Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci maçlarına yarın çıkacak.

Fenerbahçe Opet, D Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan ekibi Maritza ile Filibe kentinde saat 20.00'de başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip grubundaki ilk maçında Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımını 3-2 mağlup ederken Maritza, Fransız ekip Beziers Volley'e 3-0 yenilmişti.

Türk Hava Yolları ise C Grubu'nda saat 18.00'de başlayacak mücadelede Rus takımı Dinamo Moskova'yı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

Gruptaki ilk maçında Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara'ya 3-0 kaybederken Dinamo Moskova, Çekya'nın Dukla takımını 3-0 mağlup etmişti.

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