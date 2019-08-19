Fenerbahçe lige hızlı başladı

19.08.2019 22:10

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK YARI

5. dakikada Emre'nin pasını alan Kruse, ceza alanı içinde Tosça'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 6. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak, takımını öne geçirdi. 1-0 12. dakikada Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı. Topu ceza alanı içinde alan Emre, Chibsah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 13. dakikada beyaz noktaya gelen Moses'in cılız vuruşunu Günay kurtardı. 17. dakikada Emre'nin savunma arkasına attığı pası alan Vedat Muriqi, rakibini ekarte ederek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0 21. dakikada sağ taraftan Moses'in açtığı top Morias'ın eline çarptı. VAR'a giden Arda Kardeşler, üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi. 24. dakikada topun başına gelen Emre Belözoğlu, meşin yuvarlarğı sol köşeden ağlara bıraktı. 3-0 25.dakikada Tetteh'in pasında topla buluşan Pawlowski'nin, rakibini geçip çaprazdan yaptığı vuruş, direğin dibinden auta çıktı. 27. dakikada Dirar'ın ortasında Günay'ın müdahale ettiği topu Vedat Muriqi tamamladı. Ancak top Kana-Bıyık'tan döndü.

İKİNCİ YARI

70. dakikada Dirar'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Murqi'nin şutunu Gazişehir savunması kornere gönderdi. 75. dakikada Kruse'nin ara pasında ceza alanı içine giren Moses'in içeri çevirdiği topla buluşan Dirar, takımın 4. golünü kaydetti. 4-0 78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi az farkla auta çıktı. 85. dakikada Tolga Ciğerci, uzaktan kaleyi yokladı. Muriqi dönen topu tamamlamak istedi ancak Günay, geçit vermedi. 88. dakikada Kruse'nin savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Ferdi, sol çapraza sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 5-0 90. dakikada Kruse'nin pasını alan Dirar'ın sol köşeden çektiği şut Gazişehir savunmasına çarparak direkten döndü.

Stat: Ülker Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx Fenerbahçe: Altay xx, İsla xxx, Zanka xxx, Jailson xxxx, Dirar xxx, Ozan xxx, Emre xxxx (Tolga dk. 74 x), Rodrigues xxx (Deniz Türüç dk. 70 x), Moses xxxx (Ferdi dk. 77 xx), Kruse xxxx, Vedat Muriqi xxxx Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Sadık, Allahyar, Zajc, Alper, Murat Teknik Direktör: Ersun Yanal Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Olkowski x, Kana-Biyik x, Djilobodji x, Tosca x, Chibsah x (Diarra dk. 57 x), Nogueira x, Morais x, Pawlowski x (Muğdat dk. 65 x), Tetteh x, Kayode x (Kenan Özer dk. 80 ?) Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Oğuz, Gökhan, Mehmet Erdem, Ali Ateş Teknik Direktör: Muriusi Sumidica Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.), Dirar (dk. 75), Ferdi Kadıoğlu (dk. 88) (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Muriqi (Fenerbahçe), Chibsah, Tetteh, Nogueira (G.Gaziantep)

(İHA)

Kaynak: İHA