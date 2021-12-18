Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

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