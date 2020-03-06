Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi an meselesi

06.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:46

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu. Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması bekleniyor. Taraflar bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal'ın ayrılığının beklendiği gelen bilgiler arasında. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı'nın açıklanacağı iddia edildi. Öte yandan yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nun da katılacağı ifade edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA