Fatsa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Fatsa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatsa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 AD 539 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobil içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıları ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

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