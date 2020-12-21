Fatih Terim'den taraftarlara mesaj
21.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:36
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj iletti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj iletti.
Sarı-kırmızılı kulübe döndüğünü 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık..." mesajıyla duyuran Fatih Terim, yeni bir paylaşımda bulundu.
Terim, sarı-kırmızı kalplerle Galatasaray Kulübünü etiketlediği paylaşımında, "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür