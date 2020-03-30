Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi
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İtfaiye, Polis, Fatih, 3. Sayfa

Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 63 yaşındaki bir kişi yanarak feci şekilde can verdi.

30.03.2020 01:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:27
Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

İSTANBUL - Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 63 yaşındaki bir kişi yanarak feci şekilde can verdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Caddesi Yahyapaşa Sokak üzerinde bulunan 4 katlı iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı iş hanının en üst katı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan katta incelemelerde bulunan ekipler, bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yanmış ceset üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, cansız bedenin 63 yaşında Aslan Barak isimli erkek bir şahsa ait olduğu tespit etti. Şahsın cansız bedeni yapılan olay yeri çalışmasının ardından cenaze aracı ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. İş hanında incelemelerde bulunan ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

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Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

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