FATİH'TE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE OPERASYON
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FATİH'TE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE OPERASYON

Fatih'te bir binanın bodrum katında bulunan uyuşturucu imalathanesine operasyon düzenledi.

02.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:47

Fatih'te bir binanın bodrum katında bulunan uyuşturucu imalathanesine operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri Molla Gürani Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Ekipler dün imalathaneye operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah, 2 adet hassas terazi, 200 gram metamfetamin, 28 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan likit şişe ve bidonlar içerisinde sıvı madde ve uyuşturucu madde damıtmada kullanılan cam tüpler ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen Irak uyruklu Muhammed H. (42), aynı gün adresin bulunduğu cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FATİH'TE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE OPERASYON

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Metin Özülkü Pınar Tartan Okan Bayülgen
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ricardo Quaresma
Daha Fazla Düğün Bursa Sabah Seyhan
Şu an buradasınız: FATİH'TE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE OPERASYON - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 13:47:48. #1.14#
title