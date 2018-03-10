Fatih Çalışkan, Ege'nin En Beğenilen İlçe Belediye Başkanı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Belediye Başkanları Birliğince sosyal medya üzerinden yapılan halk oylaması sonucunda 'Ege Bölgesinin en beğenilen İlçe Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

Ankara MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "1. Geleneksel Başkanlar Ödül Töreni"nde 'Ege Bölgesinin en beğenilen İlçe Belediye Başkanı' ödülüne layık görülen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ödülünü AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Güldal Akşit'in elinden aldı.

Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Bizler gücümüz nispetinde Kütahya'mızın bu şirin ilçesine hizmet etmek için uğraş veriyoruz. Gerek ülkemizde, gerek ilimizde, gerekse ilçemizdeki tüm hemşerilerime bize verdiği destekten ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.(MA-EFE) - KÜTAHYA