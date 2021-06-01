Fas Dışişleri: İbrahim Gali meselesi İspanya'nın Batı Sahra konusundaki düşmanca tavrını ortaya çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas Dışişleri: İbrahim Gali meselesi İspanya'nın Batı Sahra konusundaki düşmanca tavrını ortaya çıkardı

Fas Dışişleri: İbrahim Gali meselesi İspanya'nın Batı Sahra konusundaki düşmanca tavrını ortaya çıkardı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya ile devam eden kriz hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya ile devam eden kriz hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında ayrılıkçı Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin İspanya'da tedavi altına alınmasıyla başlayan krizin Madrid yönetiminin Batı Sahra meselesindeki düşmanca tavırlarını ve saldırgan stratejisini ortaya çıkardığı belirtildi.

İspanya'nın "Krallığın toprak bütünlüğünü zayıflatmak için düşmanlarıyla iş birliği içerisine girdiğinin" kaydedildiği açıklamada, iki ülke arasındaki krizin özünün "çürümüş bir güven meselesi" olduğu ifade edildi.

İspanya Ulusal Mahkemesi'nin, Gali'yi Batı Sahralı nüfusa karşı "soykırım, işkence, cinayet" suçları işlediği iddiasıyla dinlemeye çağırmasının önemli bir gelişme olduğunun altı çizilen açıklamada, Gali'nin sadece dinlenmesinin Fas'ın beklentilerini karşılamadığı kaydedildi.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan Adnan Menderes Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fas Dışişleri: İbrahim Gali meselesi İspanya'nın Batı Sahra konusundaki düşmanca tavrını ortaya çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 01:23:19. #1.16#

title