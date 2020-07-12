Falette oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Falette, yaşadığı sakatlık sonrası Sivasspor müsabakasına devam edemedi.
12.07.2020 22:52 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:10
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Falette, yaşadığı sakatlık sonrası Sivasspor müsabakasına devam edemedi.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA