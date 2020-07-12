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Falette oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Falette, yaşadığı sakatlık sonrası Sivasspor müsabakasına devam edemedi.

Falette oyuna devam edemedi
12.07.2020 22:52 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:10

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Falette, yaşadığı sakatlık sonrası Sivasspor müsabakasına devam edemedi.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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